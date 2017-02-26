التدريب التقني يطلق برنامج “يقظ” في القصيم
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اطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم، برنامج “يقظ” في محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم.
خلال افتتاح معرض المتدرب اليقظ، بمعهد محمد الخضير للعمارة والتشيد بالمحافظة.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال هذا الفصل التدريبي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الأهلية ومنها:
إدارةمكافحةالمخدرات وإدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستشفى العام ولجنة التنمية الإهلية.
يذكر أن برنامج “يقظ” يعد برنامجاً وطنياً يهدف لتوعية وحماية المتدربين والمتدربات من خطر الانحراف الفكري والعقدي.
من خلال وضع البرامج التوجيهية المناسبة، وفقاً للشريعة الإسلامية التي تخدم المجتمع وتبث روح الألفة والمحبة بين أفراده.
الوسوم:خطر الانحراف الفكري والعقدي
التصنيف: محليات
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