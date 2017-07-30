“التدريب التقني” يقدم 8411 فرصة وظيفية

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن وجود 8411 فرصة تدريب منتهية بالتوظيف من خلال معاهد الشراكات الاستراتيجية الـ 24 التابعة لها بالشراكة مع القطاع الخاص والموزعة على مستوى المملكة بالشراكة، وبرواتب تصل إلى 8 آلاف ريال شهرياً بعد التخرج .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز المشرفة على المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية الدكتور فهد التويجري خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بمعاهد الشراكات الاستراتيجية التي أُقيمت مؤخراً بمدينة الرياض, أن المؤسسة تحرص على تفعيل دور معاهد الشراكات الاستراتيجية كنموذج ناجح في تأهيل الشباب وتوطين التقنية، وربط ذلك مع مستهدفات المؤسسة في برنامج التحول الوطني بزيادة مشاركة القطاع الخاص في تأهيل الشباب إلى 35 شراكة استراتيجية في عام 2020, منوهاً بالدور الإيجابي للشريك الاستراتيجي ـ صندوق تنمية الموارد البشرية ـ في دعم المعاهد الغير ربحية، والقطاع الخاص المشارك في إنشاء تلك المعاهد والجهات الموظفة والسعي لاستمرارها وتميزها من خلال اعتمادها الذاتي .