التدريب التقني ينفذ فصل صيفي للمتدربين بالكليات التقنية

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد تنفيذ الفصل الصيفي بالكليات التقنية للبنين، وذلك لإتاحة الفرصة للمتدربين بالكليات في برنامج الدبلوم الصباحي، التسجيل في فصل صيفي للمقررات بهدف تحقيق سرعة تخرج المتدربين، وإعطاء الفرصة لدخول متدربين مستجدين للفصل التدريبي الأول من العام القادم، والاستثمار المناسب لفترة الصيف.

وفيما يتعلق بالبرنامج الزمني لتنفيذ التدريب الصيفي الصباحي أوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني أن موعد بدء التسجيل وإعداد الجداول سيكون بتاريخ 5/ 9/ 1439 هـ وينتهي التسجيل في 16/ 9/ 1439 هـ، فيما ستكون البداية

الأولى للتدريب في الفصل الصيفي بتاريخ 10/ 10/ 1439 هـ ويستمر لمدة 8 أسابيع، وتبدأ الاختبارات النظرية النهائية بتاريخ 3 / 12/ 1439 هـ.

وأشار الدكتور الزهراني أن الفصل الصيفي سينفذ في الكليات التقنية بمدن (الرياض، مكة المكرمة، جازان، نجران، أبها، جدة، الطائف، الدمام، حائل، الأحساء، المدينة المنورة، بريدة) حيث يُنفذ الفصل التدريبي بالكليات التي لا يقل عدد متدربيها عن 2500 متدرب مستمر، على أن تعمل الكلية على تنفيذ الفصل الصيفي لبرنامج الدبلوم الصباحي لمن تبق لهم 20 ساعة تدريبية كحد أعلى، ويكون التسجيل في المقررات المتبقية للمتدربين المتوقع تخرجهم، أو مقرر التدريب التعاوني فقط، وذلك بحد أقصى 12 ساعة تدريب بالأسبوع.كما يمكن للمتدربين باي من فروع الكليات التقنية وكذلك الكليات التي لن تنفذ الفصل الصيفي، التسجيل بالفصل الصيفي في أي منطقة أخرى يرغب بها، وذلك من خلال خاصية (المتدرب الزائر)،

وأضاف نائب المحافظ ان الكليات التقنية التي تنفذ البرنامج التطبيقي المسائي يمكنها تنفيذ الفصل الصيفي لمتدربيها والمتدربين الزائرين من الكليات الاخرى، وذلك وفق الدليل المعتمد الذي ينظم آليات التسجيل ومتطلباته والإشراف على العملية التدريبية وضمان جودة التدريب.