التدريب التقني : 535 وظيفة للخريجين في قطاع الأعمال خلال شهرين

قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الشهرين الماضيين بالتنسيق مع بعض قطاعات الأعمال 535 فرصة وظيفية للخريجين من برامج المؤسسة.

وتشمل القطاعات 15 جهة وشركة من القطاعين العام والخاص

أبرزها (جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

شركة أرامكو، شركة الزامل للصناعة، الخطوط السعودية للتموين، شركة أراسكو المحدودة).

وتقوم المؤسسة بتزويد قطاعات الأعمال ببيانات الخريجين، حيث وفرت من خلالها بيانات دقيقة عن الخريجين

بعد التأكد من ملاءمة تلك الفرص لتخصصات الخريجين وتناسب الرواتب لمهارات الخريج

وذلك تمهيدا لإجراءات تعيينهم. ويتم التواصل مع الخريجين من قبل الشركة.