التدريب على مهارات (فطن) في سجن وادي الدواسر

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وادي الدواسر – البلاد

اختتم قسم تعليم الكبار في إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، البرنامج التدريبي (مهارات فطن الشخصية والاجتماعية لطلاب برامج محو الأمية وتعليم الكبار) الذي أقيم بمركز ومدارس ابن خلدون الليلية بالسجن العام بوادي الدواسر.

وأوضح المشرف التربوي في قسم تعليم الكبار بالإدارة سالم آل مريشد أن البرنامج الذي استهدف معلمي المركز والمدرسة والطلاب، يهدف إلى وقاية المجتمع التعليمي طلاباً ومعلمين وبيئة تعليمية من المهددات المحيطة بالمجتمع التعليمي وتمتد خدمات البرنامج للأسرة والمحيط الخارجي،

مؤكداً أهميته لتوعية وحماية المجتمع التربوي والتعليمي من كل الآفات العصرية.ويُعد البرنامج الوقائي ” فطن” أحد البرامج الوطنية التي تعنى بتنمية مهارات الطلاب والطالبات الشخصية والاجتماعية، ويسعى من خلال خطته الإستراتيجية، والتدريبية، والإعلامية أن يكون الأول وقائياً بالتعاون مع خمس جهات حكومية من ذات العلاقة وهي وزارات الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والصحة والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والهيئة العامة للرياضة.