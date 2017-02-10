التراحيب المكاوية تروق لزوار بيت مكة

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الجنادرية – البلاد

راقت لزوار مهرجان الجنادرية 31، طريقة الاستقبال المكاوية، التي قوبلوا بها لحظة دخولهم إلى بيت مكة، المشارك بالمهرجان ضمن القرى التراثية، التي تمثل إرث مناطق المملكة ومحافظاتها، وتجسد عادات وتقاليد سكانها وأسلوب حياتهم وموروثهم الشعبي.

وتولى شباب منطقة مكة المكرمة مهمة الترحيب بزوار بيت مكة، يزينهم الزي المكاوي المميز، قبل أن يتولى فريق آخر من شباب المنطقة إكمال المهمة بمرافقة الزوار لتقديم معلومات عن مرافق البيت، المتضمنة نماذج للطراز العمراني والثقافي للمحافظات التابعة لمكة المكرمة.

وأفاد مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية المشرف على بيت مكة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي أن (بيت مكة) جرى تصميمه وفق الطراز المعماري المكي القديم، الذي يضم مجموعة نادرة من قطع الأثاث المكي قبل (100) عام ، مشيراً إلى ردود أفعال الزوار الجيدة، التي تؤكد أن الفعاليات المقدمة وطريقة تقديمها نالت إعجابهم ورضاهم، وجسدت الحياة المكاوية القديمة.

من جانبه أوضح مدير عام الإعلام والنشر بـ (بيت مكة) أسامه بن عبدالله الزيتوني، أن إدارة الجناح عمدت إلى توزيع العديد من الهدايا العينية والصور الفوتوغرافية التي تعرف بمكة المكرمة ومحافظاتها، وتنقل صورة عن الحياة اليومية التي عاشها سكان مكة طوال العقود الماضية، وصولاً إلى وقتنا الحاضر، الذي نعيش فيه نهضة تنموية وحضارية على جميع المستويات.

وأبان أن القائمين على بيت مكة حرصوا على تعريف الزائر والزائرة بالحالة الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية في المنطقة بالماضي، مع التركيز على مكانة مكة المكرمة الإسلامية، وما تمثله لجميع المسلمين في مختلف أقطار العالم، مشيراً إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال الإرشاد السياحي، وتوظيفها في الشرح للزائر والزائرة.