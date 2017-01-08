الترجي يتربع على قمة ممتاز شباب اليد

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الرياض – البلاد

أسفرت نتائج الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب التي جرت منافساتها أمس عن فوز الأهلي على الصفا بنتيجة (٣١-٢٤)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الأول بجدة.

وفي الدمام تمكن الترجي من الفوز على الهدى بنتيجة (١٧-٢٧)، وفي اللقاءين اللذين أقيما على صالة الأحساء، حقق النور الفوز على الجيل بنتيجة (١٧-٢٣)، فيما تمكن القارة من الفوز على مضر بنتيجة (٣١-٢٨).

وبهذه النتائج يواصل الترجي صدارته للترتيب العام للفرق مع نهاية الجولة بالعلامة الكاملة بواقع ١٨ نقطة، ويتبعه فريقا النور والأهلي بنفس الرصيد ١٢ نقطة،

ثم يأتي الصفا رابعاً بـ ١١ نقطة، وبعده مضر في المركز الخامس بـ ١٠ نقاط، ثم القارة سادساً برصيد ٩ نقاط، يتبعه الخليج في المركز السابع برصيد ٨ نقاط، وبعده الهدى بـ ٦ نقاط، ثم الجيل تاسعاً بنقطتين، ويقع الابتسام في القاع بدون أي نقطة.