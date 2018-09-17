الترخيص لـ 11 مشروعًا تعليميًا في مدن الشرقية

وافقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في مكتب التعليم الأهلي، على ترخيص وتشغيل 11 مشروعاً تعليمياً ، تشتمل 20 مرحلة دراسية في مدن ومحافظات المنطقة. وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أن الدراسة بهذه المنشآت بدأت منذ بداية العام الدراسي الحالي، مفيداً أن هذه المنشآت تقع على مجموع مساحة تزيد على 60.000م2.

وبين الشلعان أن هذه المشروعات بلغت تكلفتها قرابة 360 مليون ريال، موزعة منشآتها التعليمية في محافظات المنطقة الشرقية، حيث تشتمل مرحلتين في محافظة الخفجي، و 13 مرحلة في مدينة الدمام، و3 مراحل في محافظة الجبيل، ومرحلتين في محافظة الخبر، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تستوعب قرابة 8000 طالب وطالبة، حيث صممت على أحدث المواصفات والمعايير الدولية، وذلك بهدف إيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في توفير البيئة الأساسية وإيجاد البيئة التي تدفع بعجلة التنمية نحو الأمام، إلى جانب خطة الوزارة لاستبدال المباني غير التعليمية.