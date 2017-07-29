الترخيص لـ 4451 محاميا ومحامية في المملكة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

كشف تقرير الهيئة السعودية للمحامين لأعمالها وأنشطتها خلال الربع الثاني للعام المالي 2017م، عن وصول عدد المحامين المرخصين في المملكة إلى 4451 محامياً ومحامية منهم 168 محامية بنسبة 3.77 %، في حين بلغ عدد المتدربين المقيدين 2089 متدربا ومتدربة منهم 574 متدربة بما نسبته 26 % فيما أبرز تقرير الربع الثاني جهود الهيئة في اعلان اتحاد المحامين الخليجيين، واستضافتها لاجتماعه الأول، وتولي ممثل المملكة العربية السعودية لرئاسة الاتحاد، حيث أجمع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على تعيين عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيساً للاتحاد في دورته الأولى كما عقدت الهيئة عدداً من اللقاءات الاجتماعية، وأبرمت عدداً من مذكرات التعاون مع جهات عدة، كان من أبرزها جمعية المحامين الأمريكية التي أصبحت شريكاً استراتيجياً لتطوير برنامج “الزمالة القانونية” المعني بالتأهيل المهني.

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