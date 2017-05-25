(الترفيه) تحتفي بأبناء الوطن المبدعين

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

احتفت الهيئة العامة للترفيه بـ 9 مصورين فوتغرافيين وفنانين تشكيليين، حظيت أعمالهم الفنية بحضور لافت خلال تمثيلهم المملكة العربية السعودية في العديد من المعارض والمحافل الثقافية العالمية.

جاء ذلك عبر معرض (أثر فعّال) الذي دشنته الهيئة ، بهدف إبراز الفن السعودي المعاصر، وإثراء جانب التبادل الثقافي بين المملكة وباقي بلدان العالم، لاسيما وأن مثل هذه الأعمال تتمتع بقدرتها على تجسيد النقلات النوعية والحضارية التي شهدتها مسيرة المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، إلى جانب إبراز هوية المجتمع السعودي وثقافته وتقاليده.

وأكدت المشرفة على المعرض نورة الدبل أن فعالية (أثر فعّال) و(معرض الفن السعودي المعاصر) الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – في الديوان الملكي، اليوم، تأتيان في إطار دعم الهيئة العامة للترفيه للفن السعودي بمختلف أشكاله، بوصفه مكوناً رئيسياً من مكونات الهوية والثقافة السعودية، مبينةً أن الهيئة عمدت في المعرضين إلى التعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ومكتب آية ورنيم للاستشارات الفنية، في إطار الاستراتيجية التي تسير الهيئة وفقها فيما يتعلق بعقد شركات مع المؤسسات الوطنية المتخصصة على مستوى القطاعين الحكومي والأهلي.

من جهتهما أوضحت منسقتا المعرض رنيم زكي فارسي وآية علي رضا أن المعرض يتضمن جملة من الأعمال التي تنوعت بين الحضارة المعمارية الإسلامية، والجهود الجبارة التي تبذلها الدولة – رعاها الله – في سبيل خدمة الحرمين الشريفين، بما في ذلك عدد من التوسعات التي شهدها المسجد الحرم والمسجد النبوي حتى الآن،

إلى جانب مقتطفات ومشاهد وظفت بطريقة فنية تؤكد رؤية المملكة وشعبها للعلاقات الإنسانية المتفقة والمتقاربة لدى شعوب العالم كافة، ورسالتها التي دأبت على إيصالها على جميع المستويات وفي المحافل العالمية كافة.