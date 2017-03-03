الترفيه تنفي إقامة حفلات غنائية نسائية

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الرياض ــ البلاد

نفت الهيئة العامة للترفيه، التخطيط لإقامة أية حفلات غنائية نسائية في المملكة، دون أن توضح سبب إصدار هذا النفي، لكنه جاء بعد انتشار وسم “#نوال_الكويتيه_واصاله_في_الرياض” على موقع “تويتر”.

وقالت الهيئة ، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، انها “تنفي اقامة او التخطيط لأية حفلات غنائية نسائية نهائيا وتحث على أخذ المعلومات عبر حسابها الرسمي أو حساب الروزنامة”، الخاصة بفعاليات الترفيه التي تنظمها.

وفى السياق ، قالت شركه “روتانا للصوتيات والمرئيات”، إن “بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناولت خبرا عن أن الشركة تحضر لحفل نسائي بالمملكة بحضور الفنانة نوال الكويتية والفنانة أصالة نصري”،

مضيفة أن “هذا الخبر عار من الصحة. وأكدت “روتانا” أن “أي خبر غير صادر عن مواقعها الرسمية غير مسؤولة عنه وسوف تحمل المسؤولية لكل من ينسب لها أخبار كاذبة”.