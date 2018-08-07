التزام 18 ألف منشأة بقرار توطين الفنادق والوحدات السكنية

أسفرت الجولات التفتيشية للفرق الميدانية المشتركة التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي انطلقت منذ تاريخ 14 /4 /1439هـ على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة)، عن التزام 18642 منشأة (87 %)

في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2712 منشأة (13 %).

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن فرق التفتيش نفذت بمشاركة عدد

من الجهات الحكومية 21354 جولة تفتيشية على القطاع في مختلف مناطق المملكة

وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الإيواء (الشقق الفندقية).

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 2833 مخالفة

لافتًا إلى أن مخالفات التوطين بلغت 2566 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 267 مخالفة.