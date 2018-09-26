التزام 372 منشأة بالتوطين في نشاط السيارات والدراجات النارية

كشفت الجولات التفتيشية الميدانية المشتركة لمتابعة قرار توطين منافذ البيع في نشاط السيارات والدراجات النارية، عن التزام 372 منشأة بقرار التوطين، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بالقرار 39 منشأة.

ونفذت الوزارة 467 جولة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، على منافذ البيع في نشاط محلات السيارات والدراجات النارية، وذلك منذ بدء تطبيق قرار توطينها مطلع العام الهجري الحالي.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط 41 مخالفة منها 10 مخالفات لقرار التوطين، و31 مخالفة أخرى تم ضبطها، بينما بلغت الإنذارات الموجهة للمنشآت 71 إنذارًا، فيما وصلت المنشآت المغلقة 56 منشأة مغلقة.

وجاء قرار توطين منافذ البيع في نشاط السيارات والدراجات النارية، ضمن أربع أنشطة كمرحلة أولى من توطين 12 نشاطًا، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، في تاريخ 01/03/1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 01/05/1440هـ.