التزام 87% من المنشآت بقرار تأنيث المستلزمات النسائية

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية 111603 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار “تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها” في مرحلته الثالثة. وذلك منذ بداية 2018.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 101019 منشأة بنسبة 87 %

في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 10584 منشأة بنسبة 13%.

وأشار أباالخيل، إلى أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 10180 مخالفة للقرار

لافتا إلى أن مخالفات التوطين بلغت 5386 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 3485 مخالفة.