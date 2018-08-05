التزام 94 ألف منشأة بـ”تأنيث وتوطين محال المستلزمات النسائية”

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية 104459 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار “تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها” في مرحلته الثالثة منذ بداية 2018.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 94460 منشأة بنسبة 86 %

في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 9999 منشأة بنسبة 14%.

وأشار أباالخيل، إلى أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 9590 مخالفة للقرار

مبيناً أن مخالفات التوطين بلغت 4996 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 3337 مخالفة