محليات

منذ بداية 2018

التزام 94 ألف منشأة بـ”تأنيث وتوطين محال المستلزمات النسائية”

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / ذو القعدة / 1439 هـ       5 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية 104459 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار “تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها” في مرحلته الثالثة منذ بداية 2018.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 94460 منشأة بنسبة 86 %

في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 9999 منشأة بنسبة 14%.

وأشار أباالخيل، إلى أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 9590 مخالفة للقرار

مبيناً أن مخالفات التوطين بلغت 4996 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 3337 مخالفة

ibrahim

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