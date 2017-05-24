التسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية

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الظهران- البلاد

أعلنت لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية بالقوات الجوية الملكية السعودية عن بدء التقديم والتسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران لحملة الثانوية العامة . و أوضحت اللجنة أنه يمكن التسجيل والاطلاع على الشروط وتعبئة طلب الالتحاق على موقع القوات الجوية على الرابط :www.rsaf.gov.sa . وبينت اللجنة أن شروط القبول بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالأمن أو الشرف أو الأمانة ، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب . كما اشترطت ألا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد على 24 عاماً لخريجي الثانوية العامة ، وأن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ، على أن يتم إرفاق ما يثبت ذلك عند تقديم الطلب ، وألا يقل طول المتقدم عن 160 سم ، وأن يكون غير متزوج ، وأن يجتاز الفحص الطبي واختبار القبول بالمعهد والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية والمفاضلة النهائية.