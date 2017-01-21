التسجيل في (حساب المواطن) مطلع فبراير

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الرياض – البلاد

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن سيكون في الأول من فبراير المقبل.

وقال المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة المشرف العام على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي إن معالي الوزير الدكتور علي بن ناصر الغفيص اعتمد الهيكل التنظيمي للبرنامج استعداداً لإطلاقه بشكل رسمي

حيث تم تجهيز مركز متكامل للاتصال لتلقي استفسارات المستفيدين من خلال 635 مأمورة اتصال ومشرفة يعملن 18 ساعة يومياً لخدمة المستفيدين وآخر للدعم التقني والفني مكون من 142 موظفاً وموظفة إضافة إلى دعم هذا الفريق من قبل 73 مهندساً في أمن المعلومات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة مميزة.

وأشار إلى أن التسجيل متاح للمواطنين في أي وقت ابتداء من 1 فبراير المقبل، ولا يلزم الاستعجال في التسجيل في الأيام الأولى حيث أن البوابة متاحة إلكترونياً على مدار 24 ساعة.وأكد ضرورة استقاء المعلومات حول البرنامج من مصادرها الرسمية سواء عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج أو من خلال حساب البرنامج الرسمي في “تويتر” citizenaccount@ أو من خلال مركز الاتصال.