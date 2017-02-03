التسجيل لمؤتمر طب وجراحة العيون

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الرياض – البلاد

وجهت اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي لطب العيون 2017 الذي تنظمه كل من الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وكلية الطب بجامعة الملك سعود، الدعوة لأطباء العيون والأطباء المقيمين وأطباء الزمالة وأخصائيي البصريات

ولكافة المهتمين بطب العيون وبالتعليم الطبي المستمر، للتسجيل بهذا المؤتمر العلمي السنوي الذي سيعقد بالفترة من 18 – 20 رجب 1438هـ الموافق 15-17 إبريل 2017م، في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بمدينة الرياض.

وأعلنت اللجنة المنظمة أنه تم تدشين موقع المؤتمر http://saudi-ophthalmology2017.org مشتملا على التسجيل وطلب تأشيرات للمسجلين من خارج المملكة وكافة المعلومات الخاصة عن المؤتمر ونبهت فيه لموعد انتهاء طلب تأشيرات المسجلين من خارج المملكة في يوم 20 فبراير .