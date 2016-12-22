التشغيل التدريجي لقطار الحرمين بعد 6 أشهر

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جدة – البلاد

يبدأ التشغيل التدريجي لقطار الحرمين السريع بعد ستة أشهر، عبر أولى رحلاته التي تنطلق من مكة المكرمة، مروراً بمدينة جدة فمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وصولاً إلى المدينة المنورة في رحلة طولها 450 كلم.

وكشف مدير المشروع الدكتور بسام أحمد غلمان، أن التشغيل الكامل سيكون في نهاية 2017م، مبينا أنه لم يتبق من المشروع سوى عشرة كيلومترات يجري العمل فيها حاليا، منها سبعة كيلومترات في مكة المكرمة، وثلاثة في منطقة الحرازات بجدة.

وأشار إلى أن القطارات مصممة للسير بسرعة 350 كلم في الساعة، ولكنها ستسير بسرعة 300 كلم في الساعة،

وسينقل القطار 19.6 ألف راكب في الساعة بين مكة وجدة في طاقته القصوى، وينقل 3.8 ألف راكب بين مكة والمدينة في الساعة، حيث يقطع مسافة 450 كلم، وسعة الـ 35 قطاراً تصل إلى 417 راكبا.

ويربط قطار الحرمين الشريفين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمدينة جدة، ويتضمن 5 محطات ركاب، في كل من وسط جدة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.