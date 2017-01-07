التشكيلية ميساء: شاركت عربيا واطمح في العالمية

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جدة – عبدالهادي المالكي

شاركت الفنانة التشكيلية ميساء مصطفى في معرض لها الذي اقيم مؤخرا بلوحات فنية من اعمالها وقالت :” بدأت اتعلم الرسم منذ الصغر وكان عمري 3 سنوات ولكن بدأت مشواري الفني فعليا سنه 2013م”.

وعن مشاركتها في المعارض قالت:”لم اترك معرضا محليا الا وشاركت فيه كما شاركت بمعرض في لبنان وشاركت بمعرضين بالقاهرة وحاليا نشاطي الفني خارجيا يتركز علي المغرب حيث لقيت من اهله تشجيعا قويا و دعما لحرفتي التشكيلية واعتبرها اكثر مشاركاتي الخارجية نجاحا واطمح ان يصل فني ولوحاتي لجميع بلاد العالم وان اصل الى المشاركات العالمية يوما ما كذلك اطمح ايضا ان اعلم و ادرب اي شخص يطمح في تعلم الفن و يطمح ان تكون له بصمة بدءا من البراعم الصغيرة و حتي الاكبر مني عمرا فالفن ليس له حدود ولا سن معين… الفنون جنون وأي شخص من وجهة نظري بداخله فنان محبوس اما ان يخرج طليقا الي العالم او يظل محبوسا ليترجم اقل شيء في شخبطات بسيطة عابرة و هو سارح في مكالمة هاتف او في اجتماع عابر أو حتي في قراءة خاطرة … الفن روح من هبة الخالق بدءا من أعيننا وانتهاء بأناملنا الصغيرة التي ابدع في خلقها الخالق عز وجل”.