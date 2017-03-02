العدد 21861 02 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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التشكيليون السعوديون يؤسسون موقعا إلكترونيا يضم أعمالهم الفنية

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التشكيليون السعوديون يؤسسون موقعا إلكترونيا يضم أعمالهم الفنية
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أكثر من 18 فتاة سعودية لا تتجاوز أعمارهن العشرين عاماً وضعن بادرة نجاح في تخصيص مشروع تخرج صممته على أساس ان يكون مشروع المستقبل لهن وهو عبارة عن موقع إلكتروني يجمع أعمال الفنانين التشكيليين بهدف بيع لوحاتهم وأعمالهم.. رغبة منهن في دعم الفنانين وتشجيع الهواة للوصول إلى لوحات مميزة.. خطوة جريئة وموفقة لمشروع لطالما حلمت تلك الفتيات أن يكون الموقع الأكثر تميزاً على الإطلاق.. بأسلوب متقن حتى يظل مستمراً.

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التصنيف: فنون

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