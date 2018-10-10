اقتصاد

التشهير بصاحب مؤسسة فلاتر السيارات المقلدة بالرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time28 / محرم / 1440 هـ      10 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تزاول نشاط تجارة قطع غيار السيارات بمدينة الرياض بعد صدور حكم قضائي بإدانة صاحب المنشأة وثبوت مخالفته لنظام العلامات التجارية وذلك بحيازة وعرض فلاتر سيارات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة وهو ما يعد انتهاك لحقوق الملكية الفكرية وإيهام وتضليل للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض فرض غرامة مالية ، ومصادرة السلع المقلدة ، ونشر حكم المخالفة في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على مقر المؤسسة، حيث تم ضبط أكثر من 23 ألف قطعة من فلاتر الزيت والهواء المقلدة لعلامات تجارية معروفة مسجلة لدى الوزارة، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة البضاعة المقلدة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لنظام العلامات التجارية.

ibrahim

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