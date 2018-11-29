اقتصاد

التشهير بمواطن ووافد مٌدانين بالتستر في نشاط مواد البناء والخدمات الغذائية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      29 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية آسيوية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للوافد من العمل لحسابه الخاص في نشاط تجارة مواد البناء والخدمات الغذائية، عبر منشأتين تجاريتين بمدينة الرياض الأولى تزاول نشاط بيع مواد البناء وأعمال السباكة والثانية مطعم للوجبات الغذائية.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المتستر والمتستر عليه،وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لتلقي “التجارة” معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري، وبمباشرة القضية اتضح تصرف المتستر عليه تصرف المالك بإدارة وتسيير أعمال المنشأتين، كما تبين وجود تعاملات مالية بمبالغ كبيرة تعود للمتستر عليه مع عدد من الأفراد والمؤسسات التجارية ذات نشاطات مختلفة، وبإقرار المٌدان الأول بتمكين الثاني من العمل لحسابه الخاص والاستثمار في مجال لا يجوز له الاستثمار فيه إلا بموجب تراخيص نظامية تمت إحالتهما إلى القضاء وبناء عليه أدينا بارتكاب جريمة التستر التجاري.

ibrahim

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