التضخم بألمانيا يرتفع لأعلى معدل خلال 7 سنوات

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال شهر سبتمبر إلى أعلى مستوى له خلال قرابة سبع سنوات.

وذكر مكتب الاحصاء الألماني أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة سنوية تبلغ 3ر2 بالمئة، في أسرع وتيرة لها منذ نوفمبر عام 2011 عندما وصل معدل التضخم إلى 4ر2 بالمئة.

وارتفعت الأسعار بنسبة 2 بالمئة فقط في أغسطس الماضي.

وكان لارتفاع أسعار منتجات الطاقة تأثير كبير على التضخم

حيث أنه في حالة استبعاد الزيادة في أسعار الطاقة، فإن معدل التضخم في سبتمبر لن يتجاوز 6ر1 بالمئة.

وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في سبتمبر بنسبة 2ر2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،

متوافقًا مع التوقعات، بعد ارتفاعه بنسبة 9ر1 بالمئة الشهر الماضي. وهذه هي أعلى زيادة يحققها المؤشر خلال أربعة أشهر.