التطبيقات الذكية تحسن الحياة الصحية

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جدة – عبدالله صقر

كشفت نتائج استبيان عن تنامي الإقبال في المملكة على تطبيقات الهاتف المحمول والأجهزة القابلة للارتداء على الرقبة وتحسين جودة الحياة الصحية.

وكان استبيان دولي قارن نسب استخدام التكنولوجيا في متابعة الحالات الصحية لشريحة شملت 8000 مشارك من سبع دول منهم 852 من المملكة. وأظهر الاستبيان أن أغلبية المستهلكين السعوديين بواقع 84 % يستفيدون من التكنولوجيا لمتابعة حالاتهم الصحية، حيث بات 40 % منهم يلجأون لاستخدام تطبيقات الهواتف الذكية لمراقبة شؤونهم الصحية. ووفقا لنتائج الاستبيان، فإن 46 في المائة من المشاركين غالبا ما يستخدمون التطبيقات الصحية بغرض قياس مستوى اللياقة، فيما يعتمدها 54 في المائة لمراقبة الحمية والنظام الغذائي، و28 في المائة لمتابعة حالتهم الصحية، و24 في المائة لاستكشاف الأعراض المرضية.

وتعليقا على هذه النتائج، قال الدكتور ماجد التويجري: “تساهم الأجهزة الذكية والرقمية في تعزيز حس المسؤولية عند المريض تجاه صحته ومراقبتها بالشكل الذي يعود عليه بالفائدة، لذلك يجب دمج التقنية الرقمية في منظومة الرعاية الصحية بكافة عناصرها”.