التعادل يحسم لقاء جدة وهجر والوشم يتخطى العدالة

جدة- البلاد

اختتمت أمس منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى؛ حيث فاز الوشم على نظيره العدالة بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الوشم إلى 14 نقطة فيما بقي العدالة عند رصيده الحالي 9 نقاط،

وتقاسم فريقا الطائي والشعلة نقاط اللقاء عقب تعادلهما الإيجابي بهدف لمثله، ليرتفع رصيد الطائي إلى 11 نقطة بينما وصل رصيد الشعلة إلى 11 نقطة. وانتهت مواجهة العين والعروبة بالتعادل السلبي، ليرتفع رصيد العين إلى 15 نقطة، بينما ارتفع رصيد العروبة إلى 11 نقطة.

وكسب الأنصار ضيفه الجيل بثلاثة أهداف، ليرتفع رصيد الأنصار إلى 16 نقطة ويظلّ الجيل عند رصيده الحالي 11 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة جدة وهجر التي أقيمت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ليرتفع رصيد جدة إلى 18 نقطة في حين ارتفع رصيد هجر إلى 17 نقطة.