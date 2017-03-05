التعاونيون : تأثرنا بالآسيوية والقدساويون : تعليمات أنجوس صنعت الفارق

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بريدة ـــ البلاد

أرجع لاعبو التعاون خسارتهم أمام القادسية 1-3 في الجولة الـ 20 من دوري جميل؛ للتأثر بضغط المباريات الأيام الماضية، بعد أداء مباراتين بدوري أبطال آسيا، فيما أشاد لاعبو القادسية بتعليمات مدربهم دوس أنجوس بين الشوطين، والتي صنعت الفارق في الشوط الثاني.

فقال لاعب التعاون أحمد الزين : إن “الفريق لم يكن في مستواه، لم نقدم ما نستحق عليه الفوز، تأثرنا بضغط المباريات.

فيما قدم محمد أبوسبعان اعتذاره لجمهور التعاون، واعدًا إياهم بالتعويض في المباريات المقبلة؛ سواء في الدوري أو في دوري كأس الملك متفقا مع زميله الزين بقوله: تأثرنا بضغط المباريات، ولذلك لم نظهر بالمستوى المعروف عن لاعبي التعاون.على الجانب الآخر أشاد اللاعب إلتون خوزيه بزملائه وما قدموه ،

معتبراً الفوز مهما جداً لارتقاء الفريق في جدول الترتيب، وأشار خوزيه إلى أن تعليمات أنجوس بين الشوطين كان لها أثرها في الشوط الثاني، فيما قال اللاعب عبدالمحسن فلاتة: أنجوس غير أشياء كثيرة في الفريق، كان لها أثرها في النتائج القوية التي قادتنا للمركز السابع، وسنواصل الانطلاقة القوية.