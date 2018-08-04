«التعاون الإسلامي» تدعو لإعلاء مبادئ بيان مكة للسلم والأمن في أفغانستان

ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين حكومة أفغانستان وزعماءها السياسيين وشعبها والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن تعمل معاً على وقف العنف الجاري والتركيز على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة.

ولفت العثيمين انتباه العالم إلى الزيادة الكبيرة في عدد الضحايا المدنيين والأضرار الجانبية في أفغانستان، مؤكدا مرة أخرى أن الوقت قد حان لإِعلاءِ المبادئ والأهداف التي حددها “إعلان مكة المكرمة الصادر عن المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن في أفغانستان” الذي عقد في 11 يوليو الماضي، وحَثِّ جميع الأطراف على ضبط النفس ومضاعفة الجهود من أجل إطلاق الحوار وتعزيز التسامح والمصالحة.

واستذكر الأمين العام الأثر الإيجابي لوقف النار المؤقت الذي أعلنته الأطراف المعنية خلال عيد الفطر، معربا عن تقديره لكل الجهود المبذولة من أجل تشجيع المباحثات البناءة بين أبناء الشعب الأفغاني.

وجدد العثيمين تأكيده على دعم المنظمة القوي لتنشيط عملية من أجل تعزيز مناخ السلام الدائم والمصالحة في أفغانستان وخارجها.