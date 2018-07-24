«التعاون الإسلامي» تدين مسابقة رسوم كاريكاتورية للرسول محمد

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الإعلان عن مسابقة الرسوم الكاريكاتورية للرسول صلى الله عليه وسلم، التي صرح عنها عضو البرلمان الهولندي خيرت فيلدرز لتقام في نهاية هذا العام.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن قلقه البالغ لهذه المسابقة الاستفزازية

التي تثير مزيداً من التحريض وتزرع بذور الكراهية بين مختلف أتباع الديانات.

وقال معاليه: في حين يواجه العالم بأسره التطرف الديني والإرهاب ويحتاج إلى السلام والحوار والتسامح، فإنه حان الوقت

لوضع أدوات قانونية ملزمةً دولياً لمنع التحريض والعنصرية والتمييز والكراهية الدينية واحترام جميع الأديان

مشيراً إلى أن حرية التعبير لا تعني تجريح مشاعر الآخرين بما يتعارض مع المبدأ العالمي لاحترام الأديان.