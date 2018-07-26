“التعاون الإسلامي” تدين استهداف مليشيا الحوثي ناقلة نفط سعودية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي استهداف مليشيا الحوثي ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، الأمر الذي يؤكد استمرار تهديد الحوثيين للملاحة الدولية.

وقال معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين : ” إن تكرار اعتداءات مليشيا الحوثي على السفن العابرة لهذا الممر الاستراتيجي يؤثر سلباً في أمن الممرات المائية المهمة للتجارة والاقتصاد العالمي، ويفاقم حالة عدم الاستقرار في هذه المنطقة من العالم، ويؤكد السياسة العدوانية لهذه المليشيا الرامية إلى تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وزعزعة الاستقرار في الدول المطلة عليه”.

وأضاف الدكتور العثيمين “أن استهداف ناقلات النفط العملاقة التي تمر من باب المندب لا يعرض الاقتصاد العالمي للخطر فحسب وإنما يعرض سلامة طواقم تلك السفن للخطر، ويلحق اضراراً بالغة بالبيئة البحرية، حيث قد يتسبب مثل هذا العدوان في تسرب كميات كبيرة من النفط الذي يهدد البيئة البحرية بالتلوث”.