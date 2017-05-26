العدد 21946 26 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

(التعاون الإسلامي) تدين الأعمال الإرهابية في مينداناو

0 تعليق 54 مشاهدة
(التعاون الإسلامي) تدين الأعمال الإرهابية في مينداناو
شارك عبر واتساب

جدة- البلاد
أدانت منظمة التعاون الإسلامي أعمال الإرهاب المرتكبة في مدينة مراوي في إقليم الحكم الذاتي لمينداناو جنوب الفلبين ، يوم الثلاثاء الماضي ، ما أسفر اختطاف المدنيين الأبرياء والزعماء الدينيين وإحتجازهم كرهائن.
وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، موقف المنظمة المبدئي والحازم ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة ولشعب بانغسامورو وكل الأمة الفلبينية.

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق