(التعاون الإسلامي) تدين الأعمال الإرهابية في مينداناو

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جدة- البلاد

أدانت منظمة التعاون الإسلامي أعمال الإرهاب المرتكبة في مدينة مراوي في إقليم الحكم الذاتي لمينداناو جنوب الفلبين ، يوم الثلاثاء الماضي ، ما أسفر اختطاف المدنيين الأبرياء والزعماء الدينيين وإحتجازهم كرهائن.

وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، موقف المنظمة المبدئي والحازم ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة ولشعب بانغسامورو وكل الأمة الفلبينية.