التعاون الإسلامي تشيد بالتعاون السعودي التركي في قضية اختفاء خاشقجي

أشادت منظمة التعاون الإسلامي ، بالخطوة التركية السعودية المتمثلة في تكوين فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين، للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي في مدينة إسطنبول في تركيا.

وقال معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ” إن الدولتين الشقيقتين قادرتان على تقديم نموذج للتعاون الثنائي في أصعب الظروف، ومؤهلتان للخروج بنتائج تترجم نواياهما الطيبة، وعمق الخير المتأصل في قيادتيهما”.

وشددت منظمة التعاون الإسلامي على أهمية انتظار نتائج التحقيق التي تجريها الجمهورية التركية بمشاركة المملكة العربية السعودية، وعدم القفز إلى استنتاجات سابقة لأوانها، مهيبة بإعلام الدول الإسلامية والإعلام العالمي تحري الدقة والمهنية فيما ينشره حول هذه القضية.