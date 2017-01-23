العدد 21823 23 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

(التعاون الإسلامي) تشيد بالنجاحات الأمنية

0 تعليق 40 مشاهدة
(التعاون الإسلامي) تشيد بالنجاحات الأمنية
شارك عبر واتساب

جدة – عبد الهادي المالكي

أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالعملية الأمنية النوعية التي نفذّتها الجهات الأمنية في محافظة جدة بالمملكة، وأسفرت عن سقوط وكرين إرهابيين لخلية إرهابية في حيي الحرازات، والنسيم .

وقال معاليه : إن خبرة رجال الأمن بالمملكة في مكافحة الإرهاب وأوكاره أدت إلى التعامل مع الموقف بحِنكة ، حيث جنّبت السكان ، والمنطقة من وقوع خسائر فادحة ، خاصة أن أحد الوكرين كان معملا لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة .
وجدّد معاليه الموقف الثابت والمبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي، الرافض للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره ، داعياً الحكومات في جميع أنحاء العالم ، وكذا المنظمات الدولية ، ومؤسسات المجتمع المدني لاتخاذ إجراءات مشتركة وحازمة لمكافحة آفتي الإرهاب والتطرف اللتين تُمثلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين .

الوسوم:

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق