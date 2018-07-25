“التعاون الإسلامي” تعتمد مساعدات مالية لـ 36 مشروعاً تنموياً للمجموعة العربية

اعتمد صندوق التضامن الإسلامي ، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي مساعدات مالية لـ 37 مشروعاً تنموياً، بقيمة إجمالية بلغت 1.490 مليون دولار، في بعض دول المجموعة العربية الأعضاء في المنظمة.

وأفاد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المساعدات المعتمدة تختص بمشاريع في المجالات الصحية

والإغاثية والتعليمية والتنموية والثقافية، مشيراً إلى أن صندوق التضامن الإسلامي دائماً ما يكون سباقاً في تقديم المعونة لما فيه مصلحة شعوب العالم الإسلامي.

وفي فلسطين استفادت عدة مشاريع من المساعدات المالية المقدمة من الصندوق شملت جمعية أهل الخير الفلسطينية،

والجمعية الفلسطينية لمكافحة المخدرات، وجمعية الإحسان الخيرية، وجمعية أصدقاء المريض، وجمعية بتير الخيرية،

ومجلس قروي هندازة بريضة، وبلدية اليامون، وجمعية أصدقاء مرضى السكر، وجمعية الإيمان بالمرأة العاملة، وجمعية مجددون لدعم الشباب،

وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وجمعية الفجر للإغاثة والتنمية، وجمعية سواعد للإغاثة والتنمية، وجمعية الخدمة العامة لأحياء مدينة غزة، وجمعية مركز حيفا الخيري.

أما في المملكة العربية السعودية فقد استفاد من هذه المساعدات مؤسسة المعارف العالمية التعليمية الخيرية، وجمعية دار الموسوعة الخيرية،

والمعهد العربي لإنشاء المدن، كما شملت مساعدات الصندوق أيضاً منظمة شباب النهضة الخيرية ومنظمة آفاق المجد لرعاية

وتأهيل الشباب في السودان، واللجنة الإسلامية للهلال الدولي في ليبيا.