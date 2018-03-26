« التعاون الإسلامي » تُدين الهجمات الصاروخية على المملكة

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية باتجاه عدة مدن في المملكة العربية السعودية ومنها العاصمة الرياض.

وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, أن هذا النهج العدائي والإجرامي لميليشيات الحوثي والاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية إنما يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة والمنطقة، وتنفيذاً لمخططات تآمريه ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجدد معاليه دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والإرهاب.

وأشاد بيقظة قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض الصواريخ وتدميرها قبل سقوطها على المناطق المدنية الآهلة بالسكان.

يذكر أن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة الذي عقد في 4 جمادى الأولى 1439هـ، الموافق 2018/1/21م، بمدينة جدة لمناقشة استهداف ميليشيات الحوثي التابعة لإيران مدينة الرياض، بصاروخ بالستي إيراني الصُنع، دان بأشد العبارات ميليشيات الحوثي التابعة لإيران , وعد الاعتداء على المملكة العربية السعودية دليلاً على رفض ميليشيات الحوثي التابعة لإيران الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.