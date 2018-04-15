الرياضة

التعاون بطلا لدورة المفاجآت التاسعة

كتبه albilad_adminaccess_time29 / رجب / 1439 هـ      15 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ـــ البلاد
تصوير ــــ معتز باوزير
اختتمت مساء أمس بطولة المفاجآت التاسعة، التي أقيمت علي ملعب الامبراطور وسط حضور جماهيري كبير، ومسؤولي رابطة الأحياء، وبعض نجوم الأندية؛ حيث توج فريق التعاون بطلًا للدورة، بعد فوزه على فريق نمور السامر بركلات الترجيح 5/6.
تكريم خاص للبلاد
كرمت اللجنة المنظمة للدورة “جريدة البلاد” الراعي الإعلامي بدرع، صمم خصيصا للجريدة الأم، وقد لقيت الصحيفة إشادة كبيرة من الجميع، وتغنى بها معلق المباراة النهائية، مؤكدا أنها صحيفة الشباب.
من جانبه، قدم حماد الحربي رئيس رابطة دوري الأحياء بالمملكة شكرة لصحيفة” البلاد” ، وقال: شكرًا لكل القائمين على هذا المؤسسة الصحفية العريقة. يذكر أن النهائي شهد كرنفالات ورقصات ترتثية قدمتها إحدى الفرق الشعبية، ما أضفى سعادة وبهجة على أجواء النهائي.

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