التعاون: جالكا وراء الاستغناء عن مانويل

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القصيم- البلاد

أحرج مدرب فريق التعاون إدارة النادي مع جماهير الفريق، عندما طالب بالاستغناء عن خدمات محترف الفريق التعاوني، ونجمه في خط الوسط البرازيلي ساندرو مانويل، الذي يعد محبوب الجماهير التعاونية . وقال خالد البراك المتحدث الإعلامي لنادي التعاون : إن الروماني جالكا المدير الفني للفريق، هو صاحب قرار الاستغناء عن المحترف الأجنبي ساندرو مانويل،

مشيرًا إلى أنه طلب التعاقد مع لوسيان سان مارتن في الانتقالات الشتوية، والاستغناء عن ساندرو في ظل توافر أكثر من لاعب في خانة المحور على رأسهم الشريد.

وأضاف، إن هناك عروضا داخلية وخارجية للاعب ساندرو مانويل، وربما يتم اعارته أو الابقاء عليه كلاعب استثمار، مشيرًا إلى أنه لاعب مميز في خانة المحور، ولكن رغبة مدرب الفريق الاستغناء عنه لوجود الشريد والبركة في نفس الخانة. وأوضح، أن محمد القرني لاعب الهلال على طاولة المفاوضات، ومرشح بقوة، ومعه بعض الأسماء الأخرى للانضمام لفريق التعاون، مشيرًا إلى أن هناك صفقتين قادمتين لسكري القصيم في الانتقالات الشتوية الجارية.