التعاون يشكر جماهيره ويبدأ استعداداته للاستقلال

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بريدة- البلاد

قرر المجلس التنفيذي، وإدارة نادي التعاون إطلاق حملة جديدة لشكر الجماهير، بعد مؤازرتها للفريق في مباراته بدوري أبطال آسيا.

وجاء القرار تقديرا منهم للدور الكبير الذي قاموا به في دعم ومساندة التعاون، وحضورهم التاريخي في مباراة لوكوموتيف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا. وحمل عنوان الحملة “شكراً لدعمكم نفتخر بكم” لمدة 10 أيام بدءا من أمس.

وأعرب المجلس التنفيذي عن أمله في أن يتواصل دعم وحضور الجماهير في المباريات القادمة للتعاون. وكان الفريق قد عاود تدريباته أمس على ملعب النادي ببريدة، بعد الإجازة التي تمتع بها اللاعبون،

وفاز التعاون، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بدوري أبطال آسيا، على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، في أولى جولات دور المجموعات بالبطولة.

وسيبدأ التعاون، الذي يلعب ضمن المجموعة الأولى، الإعداد للجولة الثانية من دور المجموعات، أمام استقلال طهران الإيراني، والتي ستقام في العاصمة العمانية مسقط.

يذكر أن الأهلي الإماراتي، فاز في الجولة الأولى على استقلال طهران بهدفين لهدف، ليتقاسم صدارة المجموعة مع التعاون، ولكل منهما 3 نقاط.