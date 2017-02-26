التعاون يطير لمسقط لمواجهة الاستقلال

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بريدة – البلاد

خاض لاعبو فريق التعاون مراناً أمس، على ملعب النادي بقيادة الروماني جالكا قنسطنطين، المدير الفني للفريق في إطار التحضير لمواجهة الاستقلال الإيراني.

ويلتقي التعاون مع الاستقلال الإثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال الآسيوي. وشهد المران مشاركة اللاعب سعيد الدوسري، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.

وقد وصلت، مساء أمس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى العاصمة العمانية مسقط. ويستعد التعاون لمواجهة استقلال طهران الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

كان في استقبال بعثة التعاون مدير المراسم بالسفارة السعودية خالد المطوع.