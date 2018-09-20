الرياضة

التعاون يعمق جراح الاتحاد بخماسية قاسية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / محرم / 1440 هـ      20 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حقق التعاون فوزاً كبيراً وغالياً على ضيفه الاتحاد بلغت خمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “جولة الوطن”.

سجل أهداف التعاون، السوري جهاد الحسين (د18-65) وهيلدون أوجوستو (د43) والكاميروني ليندر تاوامبا (د75) وعبدالفتاح آدم (د95)، وسجل أهداف الاتحاد فهد المولد (د23-37) وعبدالعزيز العرياني (د84).

وبهذه النتيجة ارتفع التعاون برصيده من النقاط إلى 5 نقاط، فيما تأزم موقف الاتحاد ليبقى دون رصيد من النقاط.

ibrahim

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