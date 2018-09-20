التعاون يعمق جراح الاتحاد بخماسية قاسية

حقق التعاون فوزاً كبيراً وغالياً على ضيفه الاتحاد بلغت خمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “جولة الوطن”.

سجل أهداف التعاون، السوري جهاد الحسين (د18-65) وهيلدون أوجوستو (د43) والكاميروني ليندر تاوامبا (د75) وعبدالفتاح آدم (د95)، وسجل أهداف الاتحاد فهد المولد (د23-37) وعبدالعزيز العرياني (د84).

وبهذه النتيجة ارتفع التعاون برصيده من النقاط إلى 5 نقاط، فيما تأزم موقف الاتحاد ليبقى دون رصيد من النقاط.