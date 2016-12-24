التعاون يعمق جراح الوحدة بثلاثية

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حقق التعاون فوزا مهما أمام ضيفه الوحدة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين

حيث افتتح اللاعب نايف الموسى أهداف التعاون في الدقيقة 32، وضاعف زميله ريكاردو ماتشادو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني عزز أحمد الزين تقدم التعاون بهدف ثالث في الدقيقة 59، بعدها بدقيقة سجل اللاعب حاتم بلال هدف الوحدة. بهذه النتيجة رفع التعاون رصيده لـ 18 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.