التعليم تحدد ضوابط وإجراءات القبول للمستجدين

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

عممت وزارة التعليم على جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بقواعد وإجراءات تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام المقبل 1438 – 1439هـ، وذلك نظراً لأهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 1438 – 1439هـ، الذي يبدأ يوم الأحد 19 ذي الحجة 1438هـ، وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم الحكومية والأهلية ” تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة ” والمدارس الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية، وروضات الأطفال.

وحددت الوزارة في تعميمها الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات في نظام «نور» للعام الدراسي 1438 – 1439ه؛ حيث إن الأطفال الذين لهم الأحقية بالتسجيل في مرحلة رياض الأطفال، هم الذين أكملوا ثلاث سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1438/ 1439هـ حتى سن السادسة، وأن الطفل المستحق للتسجيل هو من كان من مواليد 1435/ 12/ 20هـ، ولم يبلغ السادسة.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن الطفل الذي بلغ سن السادسة لا يقبل في مرحلة رياض الأطفال، على أن يبدأ التسجيل مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام عن طريق الروضات، ويغلق بتسديد الشواغر بالروضة، والأولوية لمن يسجل أولاً.

وبينت وزارة التعليم أن الطلاب الذين لهم الأحقية بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي من أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1438/ 1439هـ، أو أقل من ذلك بـ90 يومًا فقط، ومن تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يومًا كحد أعلى، بشرط أن تتحقق إدارة المدرسة من توافر المعايير، التي منها: “أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة أطفال معتمدة، تثبت التحاقه بها لمدة عام دراسي كامل، على أن توفر الاستمارة النمائية التي تثبت إتقان الطفل المهارات النمائية، مع التوصية المعتمدة من معلمة الروضة متضمنة قدرته على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي”.

ولفتت وزارة “التعليم” إلى أن هذه المعايير تنطبق على السعوديين، وغير السعوديين في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والمدارس الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية مشيرةً لإمكانية التسجيل، حسب نوع المستخدمين والصلاحيات عن طريق برنامج نور.