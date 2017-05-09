التعليم تحذر من الالتحاق ببرامج تدريبية غير مرخصة

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الرياض- البلاد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة تعمل حالياً على تحسين آليات العمل في مراكز التدريب التربوي في القطاع الأهلي، بما في ذلك تطوير البرامج المقدمة، والعمليات التدريبية، وتحسين مخرجاتها .

وأوضح أنه لوحظ في الآونة الأخيرة إقامة برامج تدريبية غير مرخص لها من قبل الوزارة والإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، عادا ذلك من المخالفات الصريحة للأنظمة المعمول بها في المملكة، وعلى جميع المتدربين عدم الالتحاق بهذا النوع من البرامج التدريبية التي يتم الاعلان عنها، مؤكداً أن الوزارة لم ترخص أي برامج للتدريب التربوي عن بعد، ولم تعتمد شهاداتها .

وأشار إلى عدم إقامة أي برنامج تدريبي خارج مقر المراكز المعتمدة إلا بإذن مسبق من الوزارة، مؤكداً على جميع المتقدمين للتدريب التربوي التحقق من مراكز التدريب المرخص لها من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التعليم .