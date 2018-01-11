التعليم: تخفيض عدد المباني الحكومية المستأجرة إلى 5150 مبنى

أعلنت وزارة التعليم عن تخفيض عدد المباني الحكومية المستأجرة من 7122 مبنى قبل عامين، إلى 5150 مبنى هذا العام، وذلك بعد تشغيل 1257 مبنى نموذجيا جديدا.

وأفاد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عبر حسابه في «تويتر» أنه يجري العمل للتخلص من المباني

المستأجرة بشكل نهائي خلال الأعوام القادمة بمشيئة الله.

وأكد العيسى أن ذلك جاء بفضل الله ثم بالدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح العيسى سيتم التخلص من المباني المستأجرة بإذن الله من خلال عدة برامج من بينها برنامج بناء المدارس

بالمشاركة مع القطاع الخاص، من خلال تمويل يمتد إلى 20 عاماً، حيث سيعلن عن البرنامج خلال أيام بمشيئة الله.