«التعليم» تدعو الخريجين والخريجات للتقديم على 831 وظيفة

أعلنت وزارة التعليم عن فتح التقديم للمواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل المملكة وخارجها، وسيكون التقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن إعلان الوزارة للتقديم يأتي بعد أن تم تمكين الوزارة من فتح النظام للتقديم على الوظائف التعليمية, مضيفاً أن التقديم سيكون للرجال اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق1440/1/12هـ حتى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 1440/1/15هـ وللنساء اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1440/1/16هـ حتى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم السبت الموافق 1440/1/19هـ.

وكشف أن إجمالي الوظائف الشاغرة بلغ (831) وظيفة، مشيراً إلى أن الترشيح النهائي عليها سيكون بحسب الاحتياج والمفاضلة.

وبين العصيمي ضرورة تحقق عدد من الشروط في المتقدمين للوظيفة التعليمية وهي الحصول على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة، واجتياز اختبار كفايات المعلمين والمعلمات بقسميه العام والتخصصي، ومناسبة الدرجة العلمية والتخصص للمواد التعليمية المعلنة، إضافة إلى قرار معادلة من وزارة التعليم للمؤهلات العلمية التي من خارج المملكة، وألا يشغل المتقدم وظيفة رسمية مستوى دخلها مواز للدرجة العلمية الحاصل عليها.

وأضاف أن وزارة التعليم تستهدف في إعلانها، حملة مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، وحملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي المنتظمين، والحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية، ثم حملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي المنتظمين من الجامعات أو الكليات المعتمدة، ثم حملة مؤهل البكالوريوس الجامعي المنتسبين الحاصلين على الدبلوم التربوي، وأوضح أن الترشيح سيكون وفق الأولوية لحملة البكالوريوس التربوي المنتظمين ثم حملة البكالوريوس غير التربوي ويليهم حملة البكالوريوس التربويون بنظام الانتساب.

وأكد المتحدث الرسمي أهمية الالتزام بالمواعيد والأوقات المحددة ومتابعة الوسائل الإعلامية الرسمية لوزارة التعليم والجهات المختصة التي سيعلن من خلالها نتائج الترشيح من أجل استكمال إجراءات التعيين بإذن الله.