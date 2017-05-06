“التعليم” تعتمد إقامة حملة صيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع “حقال “

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اعتمد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى إقامة حملة صيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع “حقال” بمكتب التعليم بربوع العين بمحافظة أضم و التابع لإدارة التعليم بمحافظة الليث، وذلك لمدة شهرين خلال الفترة من ٤ / ١٠ إلى ٣ / ١٢ / ١٤٣٨هـ .

وأوضح مساعد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة للقضاء على الأمية في المجتمع، وخفض معدلاتها إلى أقصى حد.

وفقا لرؤية المملكة الطموحة 2030 ، ونشر المعرفة والتعليم في جميع القرى والهجر التي تتبع للمحافظة.

وفق منظومة من البرامج والفعاليات التعليمية وبمشاركة مجتمعية واسعة من الجهات ذات العلاقة.

بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين للقضاء على الأمية بين أوساط المجتمع في محافظتي الليث وأضم والمراكز والقرى التابعة لها.

من جانبه أفاد رئيس قسم تعليم الكبار في الليث والمدير التنفيذي للحملة مدة بن علي الثعلبي أن:

الحملة تشتمل على العديد من البرامج الدينية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والبيطرية.

كما تركز على تعليم الدارسين قراءة كتاب الله تعالى وتدبر معانيه.

بالإضافة إلى تعليمهم منهج العقيدة الإسلامية الصحيحة والمبادئ الأساسية في الأمور الشرعية في حياة الإنسان المسلم.

مشيرا إلى أن الحملة تستهدف الأهالي في عدد من المراكز والقرى بمحافظة أضم ؛ وهي:

“حقال ، وذنباء ، والفحو ، وربوع العين ودثن ، والغمايات ، وقفيلان ، وجذل ، والمحضر .

ويشارك في الحملة بعض الجهات الحكومية الداعمة؛ وهي : وزارة العمل و التنمية الاجتماعية.

ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة.

وعلى صعيد آخر تبدأ إدارة الحملة خلال الأسبوع الجاري فعاليات الحملة الإعلامية.

وذلك من خلال الاجتماع بالمسؤولين في الإدارات الحكومية و الأهلية بمحافظة أضم برعاية محافظ أضم الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالملك العدواني.

وزيارة المراكز والقرى المستهدفة و الالتقاء برؤساء المراكز وشيوخ القبائل و الأهالي و توزيع استمارات الالتحاق بالحملة.

وتوزيع اللافتات والإعلانات وحث المجتمع على التسجيل والإعلان عن برامج الحملة الصيفية وفعالياتها وآلية تنفيذها .