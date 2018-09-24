التعليم تعلن عدد المبتعثين للحصول على درجات أكاديمية عليا

أعلنت وزارة التعليم ، اليوم الاثنين، أن عدد السعوديين المبتعثين من الجامعات للحصول على درجات أكاديمية عليا يصل إلى 12 ألفًا و542 يمثلون الجامعات السعودية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، عبر “تويتر”: “بناءً على ما نشر مؤخرًا من تعليقات أو مقالات حول نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، يسر الوزارة أن تنشر هذه الإحصائية حول عدد السعوديين المبتعثين من الجامعات للحصول على درجات أكاديمية عليا”.

وأضاف العصيمي: “معظم هؤلاء المبتعثين يدرسون في جامعات مرموقة وبناءً على التخصصات التي حددتها الجامعات مسبقًا، ولا يزال باب الابتعاث مفتوحًا لكل من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالجامعات”.