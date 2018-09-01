“التعليم” توضح سبب تأخر كتب المرحلة الثانوية

قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أنه بناءً على تقارير لجنة الاستعداد للعام الدراسي فإن الكتب الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وكذلك للمرحلة الثانوية (النظام الفصلي) قد وصلت إلى جميع المدارس، أما كتب المرحلة الثانوية (نظام المقررات) فسوف تصل بمشيئة الله مع نهاية الأسبوع الأول.

وأضاف عبر حسابه الشخصي على تويتر :”التأخير في وصول كتب المرحلة الثانوية (نظام المقررات) إلى المدارس ناتج عن تأخر لجان تطوير المنهج من إعداد البروفة النهائية للمطابع وبخاصة بعد إقرار التوسع في تطبيق نظام المقررات على الصف الأول الثانوي في جميع مدارس المملكة، مما استدعى الأمر إلى مراجعة محتوى كثيرٍ من الكتب”.

وأكد أن التأخير في وصول الكتب للمرحلة الثانوية (نظام المقررات) لمدة أسبوع لايعني تأثر العملية التعليمية حيث تستعد المدارس في الأسبوع الأول لتطبيق خطة التهئية والإرشاد للطلاب ومنها اختيار الطلاب للمقررات الدراسية ووضع الجداول النهائية..

وأبان أن شركة تطوير للخدمات التعليمية ستعقد خلال الأسبوعين القادمين معرضاً مصغراً ومؤتمراً صحفياً تستعرض فيه ملامح تطوير المناهج من حيث المحتوى ومن حيث المواد الإثرائية المصاحبة للمنهج وكذلك من حيث الشكل والإخراج.