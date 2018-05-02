«التعليم» توقع مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم

وقعت وزارة التعليم مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، لدعم عدد من البرامج والمشروعات والمبادرات، وفق استراتيجية التطوير والتعليم ودعم المهارات والموهوبات.

ومثّل وزارة التعليم أثناء توقيع المذكرة وكيل الوزارة للتعليم «بنين» الدكتور نياف الجابري، فيما مثّل الاتحاد العربي السعودي نائب رئيس الاتحاد نواف التمياط.

وتتضمن المذكرة التعاون المشترك في تقديم الدعم وبرامج التطوير للموهوبين وممارسي كرة القدم من جميع الفئات السنية لتطوير كرة القدم في المملكة، وتقديم البرامج التطويرية المتخصصة في كرة القدم للعاملين في المجالات الرياضية لمنسوبي الإتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة التعليم مع مراعاة توفر الكادر التدريبي وجاهزية مواقع التطوير حسب الإجراءات والأنشطة المتبعة لدى كل طرف، وتطوير البرامج في مجالات إدارة وتسويق ونشر لعبة كرة القدم لتعزيز الكفاءات المهنية وفق متطلبات الإتحاد الدولي والإتحاد القاري للعبة.

وتشمل المذكرة إمكانية الاستفادة من المنشآت والمرافق الرياضية لدى الطرفين لاستضافة البرامج والمناسبات والمعارض العلمية والمهنية بشرط عدم تزامن ذلك مع حاجة الطرف المستضيف لمنشآته بعد أخذ الموافقات النظامية للطرف المستضيف، ومشاركة الطرفين في تنظيم الأنشطة والفعاليات المتعلقة بلعبة كرة القدم وورش العمل لتطوير العمل المهني متى ما دعت الحاجة لذلك، وإتاحة الفرصة لمنسوبي وزارة التعليم خصوصاً مدرسي التربية البدنية للمشاركة في البرامج التي تعقدها اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتفاق على توفير فرص للمشاركة الميدانية لطلاب كليات وأقسام التربية البدنية والرياضة في القطاعات والنشاطات التابعة للإتحاد السعودي لكرة القدم.