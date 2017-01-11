التعليم: وقف صلاحيات المديرين للانتداب وخارج الدوام

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الرياض – البلاد

أوقفت وزارة التعليم صلاحية الانتداب وخارج الدوام لجميع المسؤولين في جهاز الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالانتداب والتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي.

جاء ذلك في تعميم وجهه معالي وزير التعليم د. أحمد محمد العيسى لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات ، تضمن عدة ضوابط في هذا الشأن منها أن يكون طلب التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لعمل استثنائي أو مهمة رسمية لا سبيل لإنجازها أثناء وقت الدوام الرسمي، ويتم الرفع لنا للموافقة وفق النماذج على ألا يتجاوز التكليف 60 يومًا خلال العام المالي الحالي.

كما تضمن التعميم إيقاف التكليف لجميع اللجان مثل المجلس الاستشاري، ولجان الاختبارات، والحد من إقامة اللقاءات وورش العمل والاستفادة من الدائرة التلفزيونية عبر برنامج لقاء والتقنيات الإلكترونية المتاحة.